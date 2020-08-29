هاني شنودة يروي بدايات اكتشافه الهضبة عمرو دياب
السبت 29/أغسطس/2020 - 01:43 ص
Advertisements
أكد الموسيقار هاني شنودة، أنه رأى في عين عمرو دياب منذ اللحظة الأولى الاصرار والعزيمة، وعمرو دياب كان يمتاز بالكثير من الأشياء التى تجعله مطرب العرب الأول.
وأكد في تصريحات إعلامية أن لدى عمرو دياب، لديه صوت جميل وأذن موسيقية وكذلك شكل جميل.
وتابع: "بالإضافة لذلك عمر دياب أنه دائم الاطلاع على ما وصلت إليه الموسيقى فى العالم، لذلك أصبح عمرو دياب وسيظل عمرو دياب".
وتحدث عن بدايات اكتشافه للهضبة عمرو دياب قائلا أنه اصطحبه للعديد من الموسيقيين فى محاولة منه لمساعدته في بدايات مشواره الفني