هاني شنودة يروي بدايات اكتشافه الهضبة عمرو دياب

أكد الموسيقار هاني شنودة، أنه رأى في عين عمرو دياب منذ اللحظة الأولى الاصرار والعزيمة، وعمرو دياب كان يمتاز بالكثير من الأشياء التى تجعله مطرب العرب الأول.





وأكد في تصريحات إعلامية أن لدى عمرو دياب، لديه صوت جميل وأذن موسيقية وكذلك شكل جميل.





وتابع: "بالإضافة لذلك عمر دياب أنه دائم الاطلاع على ما وصلت إليه الموسيقى فى العالم، لذلك أصبح عمرو دياب وسيظل عمرو دياب".



