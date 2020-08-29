لاعب الزمالك السابق: بيراميدز منح رمضان 100 مليون عندًا في الأهلي

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف أيمن مشالي، نجم النادي المصري والزمالك سابقًا، عن موقف تعاقد نادي بيراميدز مع رمضان صبحي، ومنحه راتبًا 100 مليون جنيه.

وأكد مشالي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز منح رمضان صبحي هذا المبلغ عندًا في الأهلي وأعتقد أنه لن يحقق أي استفادة مالية من وراءه في السنوات المقبلة".

وتابع: "بيراميدز لن يحصل على الدوري لو تعاقد مع جميع لاعبي الدوري، ودرع الدوري هيبقى في الأهلي أو الزمالك".

وأتم: "لو لسة بلعب كنت سأطلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم الواحد، فعندما كنت لاعبًا كان لا يوجد أي لاعب قادرًا على قطع الكرة مني، ولو قدامي 10 مكنش حد يقدر ياخد الكرة مني".
وشدد: "أما الآن فاللاعب الذي يجيد تمرير الكرة يقومون بتنجيمه فأصبحت التمريرات الخاطئة أمر سائد بين اللاعبين"

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