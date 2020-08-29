الزمالك يوجه رسالة جديدة لـ"كهربا"

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي السابق والأهلي حاليًا، عليه الإعتذار.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "على كهربا أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه".

وتابع: "نحن ننتظر أداء أفضل من بن شرقي واستمرار تألقه مع الفريق ونتمنى له التوقي والتألقث دائمًا".

ويذكر أن الزمالك تلقي خسارة أمام المقاولون العرب بهدفين لهدف ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.



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