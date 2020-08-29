بهذه الكلمات.. باسم ياخور يهنئ زوجته بعيد ميلادها















هنأ الفنان باسم ياخور، زوجته رنا الحريري بعيد ميلادها، وذلك من خلال نشر صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".وظهر باسم في الصورة وهو يحتضن زوجته وعلق قائلاً : "كل عام وإنتي الحب والروح وكل شي حلو بحياتنا".شارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.ويعرض حاليا برنامج "أكلناها" الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.