الزمالك يكشف حقيقة رحيل فرجانى ساسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، من الرحيل عن النادي وتعاقده مع نادي أخر.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فرجاني ساسي لاعب مهم ونحن متمسكون بخدماته وسنقوم بالتجديد معه ولا يوجد أي أزمة في مسألة تجديده".

وتابع: "البعض يحاول إثارة أزمة حول تجديد اللاعب، ولكن نجن متمسكون له وسنقوم بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ولن يرحل عن صفوفنا فهو لاعب مهم".



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