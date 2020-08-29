ابن ماجد المصري يتعرض لحادث سير.. تعرف على التفاصيل

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كشف آدم إبن الفنان ماجد المصري، عبر خاصية القصص بموقع التوصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، عن تعرضه لحادث سير، أثناء قيادته سيارة جولف مع صديقيه في الساحل الشمالي.



وأشار آدم ماجد المصري، إلى أن سيارة الجولف انقلبت بهم، موضحًا أن حالته الصحية جيدة، لكن صديقه الآخر سوف يجري آشعة X ضمن إجراءات الفحص الطبي، وصديقه الأخر تحت الملاحظة.



يذكر أن الفنان ماجد المصري انتهي من تصوير 40 % من أحداث مسلسله الجديد «الوجه الآخر» في أحد الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي.



مسلسل "الوجه الآخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.