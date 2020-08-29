دخل وراها شقتها.. شاب يتحرش بـ"سورية" في أكتوبر والمجني عليها تبلغ عنه

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات، التحرش بسيدة سورية الجنسية بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن سائق "توك توك"، عشريني العمر، مريض نفسيا، شاهد السيدة حال دخولها إلى العقار سكنها، وصحبتها نجلها، ولدي دخولها إلى شقتها فوجئت بشاب يدفعها بقوة محاولا الاعتداء الجنسي عليها، وتهديدها بإيذائها وطفلها في حالة صراخها واستنجادها بجيرانها.





وبينت التحريات أن السيدة السورية الجنسية، فكرت في حيلة لإنقاذ نفسها وطفلها من الشاب، حيث أخبرته بأنها تحتاج إلى رقمه لتتعرف عليه، لتقابله.





سرعان ما أعطاها سائق "التوك توك"، رقم هاتفه المحمول، ظنا منه أنه سيقضي ليلة حمراء معها، لتتوجه السورية إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، وتطلب مقابلة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث القسم، وتخبره بما حدث معها.





بدأت السيدة السورية تنفيذ خطتها، تنسيقا مع ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر ، ليعد العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أكمنة لضبط الشاب العشريني العمر، وتنجح القوات في القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم.





وبمناقشة المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بارتكابه الواقعة، وتحرشه بالمبلغة، نافيًا اعتدائه الجنسي عليها.



