نسمة محجوب تحيي حفل دار الأوبرا المصرية (صور)
السبت 29/أغسطس/2020 - 12:59 ص
عبدالحافظ حمدي
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أحيت الفنانة نسمة محجوب، على مسرح النافورة بالقاهرة، وذلك ضمن برنامج العروض الجادة والمتنوعة التى تقدمها دار الأوبرا المصرية.
وأعدت نسمة برنامجًا فنيًا يضم باقة مميزة من المؤلفات العربية التى أجادت أداءها، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها.
وتغنت خلال الحفل بأغاني يا عاشقة الورد، اعتزلت الغرام، يا محروسة، مفيش حكاية حب صدفة، وجوه، مستغربة، على طبيعتى، دور ع السعادة، إلى جانب عدد من أشهر الأغاني الفرنسية والانجليزية.