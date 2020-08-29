نسمة محجوب تحيي حفل دار الأوبرا المصرية (صور)





أحيت الفنانة نسمة محجوب، على ‏مسرح النافورة بالقاهرة، وذلك ضمن برنامج العروض الجادة والمتنوعة التى تقدمها دار الأوبرا المصرية.‏





وأعدت نسمة برنامجًا فنيًا يضم باقة مميزة من المؤلفات العربية التى أجادت أداءها، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها.





وتغنت خلال الحفل بأغاني يا ‏عاشقة الورد، اعتزلت الغرام، يا محروسة، مفيش حكاية حب صدفة، وجوه، مستغربة، على طبيعتى، دور ع السعادة، إلى جانب عدد من ‏أشهر الأغاني الفرنسية والانجليزية.‏