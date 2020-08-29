بسبب ميسي.. لاوتارو مارتينيز يوجه صدمة قوية لبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مازال يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وأمر رونالد كومان بسرعة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني من أجل خلافة لويس سواريز الذي خرج من حسابات المدير الفني الهولندي.





ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن لاوتارو مارتينيز قد يرفض الرحيل إلى كامب نو الفترة المقبلة، بسبب رحيل مواطنه ليونيل ميسي.





وأشار الموقع أن ميسي كان يّمثل النقطه المحورية في مفاوضات النادي الكتالوني لضم لاوتارو مارتينيز، لكن كل هذا قد تبدد بسبب رغب قائد البلوغرانا في الرحيل عن كام نو الموسم.





ومن جهه أخري قد أصبح ميسي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال الى مانشستر سيتي الإنجليزي، في الفترة المقبلة.





يذكر أن لاوتارو مارتينيز يرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتي صيف عام 2021, بشرط جزائي يُقدر بـ 111 مليون يورو.



