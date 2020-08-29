دوللي شاهين لـ "لفجر الفني": لهذا السبب شاركت في فيلم "عيد جواز"

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، كواليس فيلمها الجديد "عيد جواز" الذي انتهت من تصويره والمقرر يطرح بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وقالت شاهين خلال تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن فيلم "عيد جواز" تجربة جديدة ومختلفة تناقش المشاكل والأزمات الزوجية التي أصبحت منتشرة في المجتمع.

وأضافت: "دوري في الفيلم جديد ولم أقدمه من قبل فهو كان بالنسبة لي تحدي كبير كما أنه سيعطني خبرات أكثر بالتمثيل وذلك لأني أحب التنوع وأريد تقديم كل الأدوار الرومانسية والكوميدية وأيضا الشخصيات الدرامية.

ويشارك في بطولة فيلم عيد جواز، الفنانة دوللي شاهين، إيهاب فهمي، حسام فارس، محمد سليمان، ومن إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر، وتأليف أسامه فهمي.

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