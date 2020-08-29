مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول





خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا





خط الهجوم : أليو بادجي.



