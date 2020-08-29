مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول 

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا 

خط الهجوم : أليو بادجي.

أخبار تهمك

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والمصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

هداف الكالتشيو على رادار برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

10:59 م

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

09:57 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى