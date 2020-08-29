عاجل.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة منال سلامة بعد تعرضها لحادث سير

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
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كشف أخبار صحفية النقاب عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة منال سلامة بعد تعرضها لحادث سير، حيث أشارت الأنباء إلى إصابتها ببعض الكدمات.

وأشارت الأنباء إلى أنه تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وبعد ذلك غادرتها وتتواجد حاليا بالمنزل.

كانت الفنان منال سلامه، تعرضت أمس الجمعة، لحادث سير أليم بطريق مدينة العالمين الجديدة مما أدى الى انقلاب سيارتها ونقلها للمستشفي هي ونجلتها.

وقالت منال سلامة، في تصريحات صحفية، إنها تعرضت لحادث سير بسيارتها، التي كان يقودها سائقها الخاص، وأنها تمكث حاليًا بالمستشفى لتلقي العلاج والوضع تحت الملاحظة الطبية.

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