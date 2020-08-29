الكشف عن حقيقة رحيل طارق العشري عن تدريب المصري

علق طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على أنباء طلب الرحيل عن النادي البورسعيدي أو نية مجلس الإدارة في الاستغناء عن خدماته.





وأكد طارق العشري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم يتحدث أي فرض معي من أجل رحيلي عن صفوف النادي المصري".





وتابع: "أركز في مهمتي مع المصري وواجهنا ظروف صعبة مع الفريق البورسعيدي منذ تفشي فيروس كورونا بسبب الإصابات".





وأتم: "لن أتخلى عن النادي المصري إلا إذا المجلس طلب رحيلي، ولن أترك المركب تغرق في المصري".





ويذكر أن الأهلي سيواجه المصري اليوم ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.











