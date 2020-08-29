فايلر يرفض تأجيل مباراة الأهلي والمصري

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب برج العرب مباراة قوية تجمع بين الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت.

وقال طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عرض على رينيه فايلر تأجيل المباراة.

وأكد طارق العشري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فايلر رفض نهائيًا تأجيل مباراة الأهلي والمصري 24 ساعة وهذا قراره وأحترمه".

وتابع: "أحمد عادل ميسي قمت باستبعاده بعد تعرضه للإغماء في المباراة الأخيرة وذلك بسبب توابع الإصابة بفيروس كورونا".



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