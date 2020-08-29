مدحت العدل يعتذر لـ"سعد الصغير" على الهواء

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
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اعتذر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، للفنان سعد الصغير، على خلفية التغريدة التي ذكر اسم السفير فيها,

وقال خلال برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TEN" الفضائية: "أعتذر بشدة عما حدث، ولن أدخل المعترك الرياضي مجددًا، لأنه يقلل من قيمتي.

وعبر عن دهشته الشديدة من فرحة البعض بهزيمة الزمالك من فريق المقاولون العرب.

وتابع العدل قائلًا: "أنا بقالي 3 شهور مش برد على أي إساءة ولا بتكلم في حاجة".

يذكر أن العدل غرد قائلًا: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (باحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".


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