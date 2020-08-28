من أجل ثنائية تاريخية.. يوفنتوس يتواصل مع وكيل ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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يحلم نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني من أجل صناعة ثنائيه تاريخية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومازال مستقبل ميسي لم يحسم بعد مع برشلونة، بالرغم من أنباء إقترابه من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تواصله مع بيب غوارديولا المدير الفني للفريق.

ووفقاً لصحيفة " ليكيب " فإن نادي يوفنتوس الإيطالي قد تواصل مع خورخي ميسي من أجل بحث إمكانية إنتقال النجم الأرجنتيني إلى السيدة العجوز.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن خورخي ميسي يتواجد حاليا في مدينة مانشستر من أجل التفاوض علي إنتقال موكله إلى البريمرليج، وهو ما تم نفيه مؤخراً من قبل صحيفة " سبورت " الكتالونيه.

ويسعي النادي الأيطالي الي استغلال علاقته الطيبه مع برشلونة من أجل عقد صفقة تبادية جديده تفي نتائجها بنقل ميسي إلى تورينو في الصيف.

وكان يوفنتوس قد تعاقد في صيف 2018 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 110 مليون يورو.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد حاول التعاقد مع ميسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن قام النادي بتوسيط النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من أجل إقناع صديقه المقرب بالانتقال إلى حديقة الأمراء.

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