إصابة 11 شخصا في 3 حوادث تصادم بالبحيرة (أسماء)

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، مساء الجمعة، نتيجة وقوع 3 حوادث تصادم منفصلة بنطاق مراكز وادي النطرون وبدر وإدكو بمحافظة البحيرة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة -الإسكندرية"، بالكيلو 40 اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين، إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي المركزي بوادي النطرون، وهم كل من "هالة مجدى سكينة، 39 عامًا، فاطمة عبد الغنى حجاب، 37 عامًا، أحمد هيثم عبدالله، 10 سنوات، خالد بسام عبد الغنى، 8 سنوات"، وجاري عمل الإسعافات الطبية اللازم لهم.





كما تلقى مأمور مركز شرطة بدر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية عمر الشريف، وأسفر الحادث عن اصابة 3 وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون، وهم كل من "أحمد السيد أحمد، 24 عامًا، محمود أمين فهمي، 23 عامًا، محمد عبد الغني عبد العزيز، 22 عامًا"، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.



