إصابة 11 شخصا في 3 حوادث تصادم بالبحيرة (أسماء)

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، مساء الجمعة، نتيجة وقوع 3 حوادث تصادم منفصلة بنطاق مراكز وادي النطرون وبدر وإدكو بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة -الإسكندرية"، بالكيلو 40 اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين، إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي المركزي بوادي النطرون، وهم كل من "هالة مجدى سكينة، 39 عامًا، فاطمة عبد الغنى حجاب، 37 عامًا، أحمد هيثم عبدالله، 10 سنوات، خالد بسام عبد الغنى، 8 سنوات"، وجاري عمل الإسعافات الطبية اللازم لهم.

كما تلقى مأمور مركز شرطة بدر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية عمر الشريف، وأسفر الحادث عن اصابة 3 وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون، وهم كل من "أحمد السيد أحمد، 24 عامًا، محمود أمين فهمي، 23 عامًا، محمد عبد الغني عبد العزيز، 22 عامًا"، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق "إدكو - المعدية "، وأسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى إدكو المركزى، وهم كل من "مبروكة ابو اليزيد أبو قورة، 54 عامًا، أحمد سعيد محمود الطرمبات، 23 عامًا، هدير عزوز حلقها إدكو، 25 عامًا، محمد على حسن توتو، 35 عامًا"، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة.

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