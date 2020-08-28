تعرف على أسباب استبعاد عبدالله السعيد من مواجهة أسوان

قرر الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي شاشيتش، إعطاء اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب فرصته الكاملة في التعافي واستبعاده من لقاء أسوان غدا السبت، بالجولة 23 للدوري المصري الممتاز.









وخضع السعيد لاختبار أخير في مران اليوم الجمعة، لتحديد مدى جاهزيته لخوض مباراة أسوان وفضل شاشيتش عدم المجازفة بإشراك السعيد، بعد وان اشتكى من إصابة بشد في العضلة الخلفية أبعدته عن مواجهة الإنتاج الحربي الماضية بالدوري.





ويخشى المدرب الكرواتي تجدد إصابة السعيد، خصوصا أن الفريق أمامه مواجهة مرتقبة أمام الزمالك يوم 3 سبتمبر المقبل بالجولة 24 للدوري الممتاز.





وينافس بيراميدز الزمالك على وصافة الدوري المصري، حيث يتساوى الفريقان عند 42 نقطة، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم.





وجاءت قائمة بيراميدز للقاء أسوان كالتالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: محمود حماده - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل