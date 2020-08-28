تعرف على أسباب استبعاد عبدالله السعيد من مواجهة أسوان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
قرر الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي شاشيتش، إعطاء اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب فرصته الكاملة في التعافي واستبعاده من لقاء أسوان غدا السبت، بالجولة 23 للدوري المصري الممتاز.


وخضع السعيد لاختبار أخير في مران اليوم الجمعة، لتحديد مدى جاهزيته لخوض مباراة أسوان وفضل شاشيتش عدم المجازفة بإشراك السعيد، بعد وان اشتكى من إصابة بشد في العضلة الخلفية أبعدته عن مواجهة الإنتاج الحربي الماضية بالدوري.

ويخشى المدرب الكرواتي تجدد إصابة السعيد، خصوصا أن الفريق أمامه مواجهة مرتقبة أمام الزمالك يوم 3 سبتمبر المقبل بالجولة 24 للدوري الممتاز.

وينافس بيراميدز الزمالك على وصافة الدوري المصري، حيث يتساوى الفريقان عند 42 نقطة، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم.

 وجاءت قائمة بيراميدز للقاء أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن
 
خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور
 
خط الوسط: محمود حماده - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل
 
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالله السعيد جهاز فني بيراميدز الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

منذ أقل من ساعة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ ساعتين

هداف الكالتشيو على رادار برشلونة

منذ 40 دقيقة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والمصري

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة

قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود غدًا

مفاجآت بالجملة في تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود| مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر

التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام الإسماعيلي

تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

قائمة بيراميدز لمواجهة طنطا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

10:59 م

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

09:57 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى