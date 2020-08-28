هداف الكالتشيو على رادار برشلونة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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يبحث نادي برشلونة في التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تعويض رحيل لويس سواريز، بنهاية الموسم الجاري، بناء على رغبة الهولندي رونالد كومان.

وكان رونالد كومان قد قرر الإطاحة بكل من لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، على هامش المشروع الجديد الذي ينوي الهولندي إقامته على الكامب نو.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن إيموبيلي مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي على رادار نادي برشلونة من أجل تدعيم خط الهجوم.

ويسعي النادي الكتالوني إلى استغلال حالة تذبذب العلاقات بين هداف الكالتشيو وزارة النسور من أجل التوقيع مع اللاعب.

حيث ينتهي عقد إيموبيلي مع لاتسيو بنهاية صيف 2021, ولم يقم المهاجم بتمديد تعاقده حتي الآن مع نادي العاصمة، حيث يتقاضي اللاعب 3 مليون يورو سنوياً، وهو ما يسعي إلى زيادته الضعف حتي يم التجديد لمدة عامين آخرين .

يذكر أن إيموبيلي قد توج هداف للكالتشيو برصيد 36 هدف بفارق خمس أهداف عن كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

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ميسي لاتسيو برسلونة إيموبيلي

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