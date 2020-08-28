الجزائر تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 387 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 43403 إصابات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى1483 حالة وفاة.

وأضاف أنه سُجلت 279 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 30436 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 24,789 مليون إصابة، بينهم أكثر من 838 ألف حالة وفاة، وأكثر من 17,201 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.