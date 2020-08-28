مستشار رئيس الجمهورية يكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن عدد اللقاحات التي يجرى عليها التجارب حاليا يعد بالعشرات ويمكن يكونوا أكثر من 100 لقاح ولكن هناك نحو5 لقاحات في المرحلة الأخير.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة، أن مصر تواصلت مع المؤسسة العالمية التي تعمل على توفير اللقاحات إلى كل دول العالم من أجل أن يكون لنا نصيب في اللقاحات فور إنتاجها واستخدامها تجاريا.





ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن الارتفاع الطفيف في أعداد الإصابات الفترة الماضية أمر متوقعا بسبب فتح الشواطئ والتهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين.





وأشار إلى أن 80% من إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" بدون أعراض أو ظهور أعراض ضعيفة ؛ واحيانا يكون في صورة مشابهة للإنفلونزا العادية أو الموسمية، فضلًا عن وجود حالات متوسطة وتلك يتم علاجها في المنزل.





ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن نسبة 10 أو 12% تحتاج إلى الدخول في المستشفى بينما 5% تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.









وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (covid_19) أولا بأول.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مشيرًا إلى حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.





وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.





وأضاف أن الوزيرة أكدت تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل، كما وجهت الشكر والدعم لهم لاستمرار النجاح والإنجاز الذي حققوه منذ بداية جائحة فيروس كورونا.