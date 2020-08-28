الضرائب تُقرب ميسي من إنتر ميلان





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لدية امل كبير بشأن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقاً لشبكة " فوتبول إيطاليا " فإن النيراتزوري قد تواصل مع الرعاه في الصين من أجل تمويل الصفقة في الفترة المقبلة.





حيث يمكن أن يتعاقد إنتر ميلان مع ميسي، عن طريق إغراء اللاعب بنظام الضرائب الجديد للمقيمين في إيطاليا وهي لائحة تم توجيهها بالفعل لجعل أندية الدوري الإيطالي قادرة على المنافسة بسوق الانتقالات.





وفي سياق آخر متصل لا يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع ميسي عن طريق البيع المباشر بمبلغ كبير، خوفا من مغالطات اللعب المالي النظيف، حيث ينوي مسئولي السيتي التعاقد مع الأرجنتيني عن طريق المقايضة مع إدارة النادي الكتالوني.







