الضرائب تُقرب ميسي من إنتر ميلان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لدية امل كبير بشأن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لشبكة " فوتبول إيطاليا " فإن النيراتزوري قد تواصل مع الرعاه في الصين من أجل تمويل الصفقة في الفترة المقبلة.

حيث يمكن أن يتعاقد إنتر ميلان مع ميسي، عن طريق إغراء اللاعب بنظام الضرائب الجديد للمقيمين في إيطاليا وهي لائحة تم توجيهها بالفعل لجعل أندية الدوري الإيطالي قادرة على المنافسة بسوق الانتقالات.

وفي سياق آخر متصل لا يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع ميسي عن طريق البيع المباشر بمبلغ كبير، خوفا من مغالطات اللعب المالي النظيف، حيث ينوي مسئولي السيتي التعاقد مع الأرجنتيني عن طريق المقايضة مع إدارة النادي الكتالوني.


يذكر أن ميسي يرتبط بعقد مع برشلونة حتي صيف عام 2021، بشرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة إنتر ميلان

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ ساعتين

هداف الكالتشيو على رادار برشلونة

منذ 41 دقيقة

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

منذ ساعة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والمصري

منذ أقل من ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي يطلب صفقة مفاجئة من برشلونة

إنتر ميلان يصفع برشلونة في صفقته الكبرى

مانشستر سيتي يهدد برشلونة

برشلونة يرفض مقايضة ميسي بلاوتارو

برشلونة يرفض التراجع عن صفقة الموسم

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

10:59 م

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

09:57 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى