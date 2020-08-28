كومان يصدم ميسي بهذا القرار









يبدو أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قد باع قضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البلوغرانا الذي قد ابلغ الإدارة مؤخراً برغبته في الرحيل عن الكامب نو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وكان ميسي قد ابلغ إدارة برشلونة بالفاكس رغبته في عدم الاستمرار مع الفريق مرة أخري، وذلك على هامش الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بارين ميونخ الألماني.





وكان كومان قد الاجتماع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فور ولاية القيادة الفنية للفريق خلفًا لكيكي سيتين، ليشرح له أنه حجر الأساس في مشروعه الجديد مع النادي.





وذكرت تقارير " سبورت " فان كومان لن يلتقي بميسي مرة أخرى لأنه لا يوجد شيء يمكنه إضافته منذ المحادثة السابقة، هو يريد ليو أن يقود مشروعه إذا بقي، لكنه لا يعتقد أن يكون له دورًا لإقناعه بالبقاء.





ويخطط المدرب الهولندي في الوقت الحالي الي بناء فريق جديد بعيد عن وجود النجم الأرجنتيني الذي بتاع بدوره خارج الكامب نو الموسم المقبل.





وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النجم الأرجنتيني قد اجري اتفاق مع مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل اللعب في صفوف الفريق الموسم المقبل.



