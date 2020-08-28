كومان يصدم ميسي بهذا القرار

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements


يبدو أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قد باع قضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البلوغرانا الذي قد ابلغ الإدارة مؤخراً برغبته في الرحيل عن الكامب نو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان ميسي قد ابلغ إدارة برشلونة بالفاكس رغبته في عدم الاستمرار مع الفريق مرة أخري، وذلك على هامش الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بارين ميونخ الألماني.

وكان كومان قد الاجتماع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فور ولاية القيادة الفنية للفريق خلفًا لكيكي سيتين، ليشرح له أنه حجر الأساس في مشروعه الجديد مع النادي.

وذكرت تقارير " سبورت " فان كومان لن يلتقي بميسي مرة أخرى لأنه لا يوجد شيء يمكنه إضافته منذ المحادثة السابقة، هو يريد ليو أن يقود مشروعه إذا بقي، لكنه لا يعتقد أن يكون له دورًا لإقناعه بالبقاء.

ويخطط المدرب الهولندي في الوقت الحالي الي بناء فريق جديد بعيد عن وجود النجم الأرجنتيني الذي بتاع بدوره خارج الكامب نو الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النجم الأرجنتيني قد اجري اتفاق مع مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل اللعب في صفوف الفريق الموسم المقبل.

يذكر أن ميسي سوف يجري اختبارات فيروس كورونا يوم الاحد المقبل، تمهيداً لخوض اول تدريب مع البلوغرانا يوم الاثنين المقبل تحت قيادة رونالد كومان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي كومان برشلونة

أخبار تهمك

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والمصري

منذ ساعة الا ربع

هداف الكالتشيو على رادار برشلونة

منذ 40 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

منذ أقل من ساعة

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

مؤشر جديد على اقتراب انتقال ميسي إلى إنتر ميلان

والد ميسي يوجه صدمة قوية لبارتوميو.. تعرف على السبب

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

10:59 م

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

09:57 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى