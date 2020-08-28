الإنتر بكامل قوته للفوز بخدمات ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى نادي إنتر ميلان في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، لصفوف فريقه خلال الموسم المقبل.


وعرض ميسي فاكسًا عرضا رسميًا على إدارة نادي برشلونة منذ عدة أيام، لإبلاغهم برغبتهم في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم القادم.


وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يراقب الإنتر وضع ميسي الحالي مع برشلونة، ويريد خطف اللاعب لإغراء اللاعب، بجانب تأكيد بقاء مواطنه لاوتارو مارتينيز، والتعاقد مع صديقه أرتورو فيدال، لاعب وسط فريق برشلونة.


وأختتمت الصحيفة:" أن إنتر ميلان يعرف أن وجود ميسي سيجذب عشرات الرعاة للنادي من الصين، ويساهم في جمع النيراتزوري للكثير من الأموال".

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