جالطة سراي التركي يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


كشفت تقارير صحفية، أن نادي جالطة سراي التركي يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعيش مصطفى محمد حالة من الازدهار الكروي خلال الفترة الحالية، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به مع الزمالك سواء في بطولة الدوري أو مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "فوتو ماك" التركية، فإن هناك مفاوضات من جانب نادي جالطة سراي التركي مع الزمالك لضم مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن جالطة سراي يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد خاصة مع الخروج المرتقب للثنائي رادميل فالكاو بالإضافة إلى مبادي دياني، ثنائي الفريق التركي.

وأشارت الصحيفة، أن الزمالك طلب مبلغ 3 مليون يورو من أجل التفريط في مصطفى محمد.

وأتمت الصحيفة، أنه في حال انضمام مصطفى محمد إلى جالطة سراي فسيحصل اللاعب على 800 ألف يورو سنويًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي محمد الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

أخبار تهمك

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

منذ ساعة

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والمصري

منذ أقل من ساعة

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

هداف الكالتشيو على رادار برشلونة

منذ 41 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الشباب فى طريقه لحسم صفقة هداف الدوري التركي

نادي الشباب يرفع عرضه لضم مباي دياني

جالطة سراي يريد التعاقد مع نجم النصر

فالكاو يقترب من فالنسيا

بالأرقام.. "الدبة السوداء" تنتظر ريال مدريد في مباراته القادمة بدوري الأبطال 

خطوة تفصل الهلال عن ضم فالكاو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

10:59 م

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

09:57 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى