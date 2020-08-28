شاهد.. عائشة بن أحمد: حبيت تجربة كورونا

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إنها كانت في تونس حين حدثت جائحة فيروس كورونا المستجد، وكانت تعمل على فيلم "توأم روحي" ولكنه توقف بسبب ظروف الإغلاق ثم تم استكمال التصوير بعد ذلك حتى تم الإنتهاء من العمل، موضحةً أنها أحبت تجربة كورونا لأن الجلوس في المنزل لشهور أسفرت عن مراجعة وأسئلة تخص المستقبل لترى الحياة من زاوية أخرى.

تابعت خلال حوارها إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، مساء اليوم الجمعة، أنها أحست بكونها تعرف أصدقائها أكثرخلال فترة كورونا وتقربت منهم بشكل أكبر بالإضافة إلى العائلة.

تحدثت عائشة بن أحمد عن الفيلم وقالت إنها أحبت "حدوتة باريس" بشكل أكبر لأنها كانت "سحر" من بدايتها حتى نهايتها، كما أنها كانت سعيدة في الكثير من مشاهد الفيلم.

أضافت الفنانة أنها "بتتريق على نفسها" على عكس البعض الذي يعلي نفسه، موضحة أنها يمكنها السخرية من نفسها بسبب أول 3 سنوات عملت فيهم بمصر لأنها كانت "ضايعة" في اللهجة المصرية، وكانت تقطع الجمل بطريقة تونسية، مشيرةً إلى أنها كانت تغلق فمها وهي تنطق الحروف ولكنها تعلمت الآن اللهجة بعد أن أخذت منها فترة من الممارسة والاحتكاك بالناس.

يذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.







