شاهد.. عائشة بن أحمد: حبيت تجربة كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إنها كانت في تونس حين حدثت جائحة فيروس كورونا المستجد، وكانت تعمل على فيلم "توأم روحي" ولكنه توقف بسبب ظروف الإغلاق ثم تم استكمال التصوير بعد ذلك حتى تم الإنتهاء من العمل، موضحةً أنها أحبت تجربة كورونا لأن الجلوس في المنزل لشهور أسفرت عن مراجعة وأسئلة تخص المستقبل لترى الحياة من زاوية أخرى. 
تابعت خلال حوارها إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، مساء اليوم الجمعة، أنها أحست بكونها تعرف أصدقائها أكثرخلال فترة كورونا وتقربت منهم بشكل أكبر بالإضافة إلى العائلة.
تحدثت عائشة بن أحمد عن الفيلم وقالت إنها أحبت "حدوتة باريس" بشكل أكبر لأنها كانت "سحر" من بدايتها حتى نهايتها، كما أنها كانت سعيدة في الكثير من مشاهد الفيلم.
أضافت الفنانة أنها "بتتريق على نفسها" على عكس البعض الذي يعلي نفسه، موضحة أنها يمكنها السخرية من نفسها بسبب أول 3 سنوات عملت فيهم بمصر لأنها كانت "ضايعة" في اللهجة المصرية، وكانت تقطع الجمل بطريقة تونسية، مشيرةً إلى أنها كانت تغلق فمها وهي تنطق الحروف ولكنها تعلمت الآن اللهجة بعد أن أخذت منها فترة من الممارسة والاحتكاك بالناس. 
يذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء. 


أخبار تهمك

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والمصري

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

منذ ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

هداف الكالتشيو على رادار برشلونة

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

10:59 م

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

09:57 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى