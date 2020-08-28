العزبي : أزمة فيروس كورونا كشفت عن وجود خبرات عالمية بمصر في مجال صنع اللقاحات
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:55 م
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أكد الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية أن مصر سيكون لها دور رائد في مجال الأبحاث العالمية خلال الفترة المقبلة، وستشهد طفرة في صنع لقاح لفيروس كورونا (كوفيد-19)، أو غيره من الفيروسات.
وأوضح العزبي في تصريحات صحفية، أن أزمة انتشار فيروس كورونا سلطت الضوء على وجود خبرات عالمية بمصر في مجال صنع اللقاحات والأمصال.
وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون التجارب السريرية يعد خطوة جيدة في دخول مصر بين مصاف الدول ومنظومات الأبحاث الدولية في إجراء الأبحاث العلمية وصنع اللقاحات والأمصال.. مشيرا إلى انتظار إقرار هذا القانون منذ فترة طويلة.
وصرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤخرا بأن ملف إنتاج لقاحات فيروس كورونا متقدم جدا، وأنه يوجد 6 لقاحات عالمية أصبحت في المرحلة السريرية، وأن مصر مستعدة لإنتاج أي لقاح في أي وقت حيث تم إعداد مصنع 60 بفاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا.. مشيرة إلى وجود تعاون مع الصين لإنتاج اللقاحات وأن مصر ستقوم بعمل التجربة السريرية الثالثة للقاحين على 15 ألف مبحوث وأنه بمجرد إعلان النتائج سيتم التصنيع.