في ذكرى وفاة أول رئيس لمصر.. فنانين جسدوا شخصية محمد نجيب على الشاشة

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تحل اليوم ذكرى وفاة الرئيس محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد إعلان الجمهورية، في 28 أغسطس، والذي يعد من الشخصيات التي تعرضت لظلم وتهميش حتى فترة قريبة، قبل أن يمنح الرئيس عدلي منصور "قلادة النيل" لاسمه عام 2013، ومؤخرًا أطلقت الدولة اسمه على أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.



أما على الجانب الفني والأدبي، لم يتم تخصيص أعمال كاملة للرئيس محمد نجيب، ولكن كان له ظهورًا محدودًا في بعض الأعمال الفنية التي تناولت أحداثا تاريخية أو سيرة ذاتية لشخصيات أخرى.



ويقدم لك "الفجر الني" الفنانين الذين جسدوا شخصية الرئيس الراحل محمد نجيب، على الشاشة.



1 جميل راتب



الفنان القدير جميل راتب، هو أول من قدم شخصية الرئيس محمد نجيب، في فيلم "جمال عبدالناصر" الذي عرض في عام 1999، ومن بطولة الفنان خالد الصاوي.



وثق هذا الفيلم حياة الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت من بين أحداثه بداية تنظيم الضباط الأحرار وما تلاها من نكسة يونيو إلى وفاة ناصر، وبرع "راتب" في تقديم الشخصية على الرغم من أنها كانت تقدم لأول مرة على الشاشة.



لم يكن للرئيس الراحل أي أرشيفات مسجلة بالصوت والصورة كثيرًا، وبالرغم من ذلك أداها راتب ببراعة.



2- أشرف عبد الغفور



قدم الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، شخصية الرئيس محمد نجيب، في أحداث مسلسل "أوراق مصرية" وهو مسلسل تناول الأحداث السياسية في مصر بداية من حُكم الملك فؤاد ومن بعده الملك فاروق، وحتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وهو مكون من ثلاث أجزاء



وظهرت شخصية نجيب في أحداث الجزء الثالث، وأوضحت دوره في تنظيم الضباط الأحرار.



3- عبد الرحمن أبو زهرة



قدم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، شخصية الرئيس محمد نجيب، في أحداث مسلسل "ناصر" تناول حياة ناصر منذ ميلاده وحتى وفاته في 1970 وهو من بطولة الفنان مجدي كامل.



4- إسماعيل محمود



قدم الفنان إسماعيل محمود، شخصية محمد نجيب، في أحداث مسلسل "الجماعة" الجزء الثاني وتناولت الأحداث فترة ما بعد 1952، ودور مجلس قيادة الثورة، وأبرز الاتفاقات والخلافات بين المجلس وجماعة الإخوان.



كان أغلب المشاهد التي ظهر بها نجيب تظهر خلافا بينه وبين أعضاء المجلس.



5- زكي طليمات



جسد الفنان زكي طليمات، شخصية الراحل محمد نجيب، في فيلم "الله معنا" لكن الرئيس جمال عبد الناصر، أمر بحذف شخصية "نجيب" من الفيلم، بعد حضوره افتتاح العرض الأول.



تناول الفيلم قصة الضباط الأحرار، وكان تركيز الفيلم الأكبر على شخصية نجيب، ودوره في حركة الضباط الأحرار.











