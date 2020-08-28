عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة قد يتغير خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن طلب قائد البلوغرانا الرحيل عن الكامب نو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن النجم الأرجنتيني سوف يعقد اجتماع طارئ مع مسئولي برشلونة من أجل حسم مسئولة الرحيل بشكل ودي.

وكان بارتوميو قد هدد ميسي بالمثول أمام القضاء من أجل حسم أحقية النادي الكتالوني في تعاقد الأرجنتيني داخل الكامب نو والذي ينتهي في صيف عام 2021.

ومن جهه أخري ادعي الأرجنتيني أن لدية بند ما برشلونة يسمح له بالرحيل مجانا عن الكامب نو في نهاية الموسم الجاري، وهو ما تم نفيه من قبل النادي الكتالوني مؤخرًا.

وأكد بارتوميو رئيس النادي الكتالوني أن البند الموجود في عقد ميسي بينهي في نهاية يوليو الماضي، وهو ما يلزم ميسي بالخروج عن برشلونة عن طريق الشرط الجزائي فقط الموجود في تعاقده والمقدر بـ 700 مليون يورو.

يذكر أن النجم الأرجنتيني سوف ينتظم في تدريبات البلوغرانا ابتداء من الاثنين المقبل.

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