نيمار يطالب باريس سان جيرمان بضم ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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 كشفت تقارير صحفية عالمية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي طالب إدارة ناديه التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن نيمار طلب من باريس سان جيرمان التعاقد مع زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي. 

وأفادت الشبكة العالمية بأن نيمار يرى أن الفرصة سانحة لأن البرغوق الأرجنتيني يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ما مر به في الفترة الماضية.

وألمحت الشبكة العالمية أنه غير معروف إذا كان النادي الفرنسي يمتلك القدرة على القيام بهذا الأمر أم لا بسبب تكلفة الصفقة الكبيرة.

وأوضحت الشبكة العالمية أنه في ظل تواجد نجوم كبار يحصلون على رواتب عالية على رأسهم نيمار ومبابي وإيكاردي وفيراتي ودي ماريا فإن التعاقد مع ميسي تبدو مسألة معقدة للغاية.

 

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