باحث مصرى يمثل الوطن العربي بفعاليات المؤتمر الدولي للبروتوكول والاتصال الأرجنتين 2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يشارك المستشار محمود شافعي، مؤسس المبادرة العربية" العلاقات العامة للجميع"، بفاعليات المؤتمر الدولي للبروتوكول والاتصال (الأرجنتين 2020)، ممثلا عن مصر والوطن العربي، ومتحدثا عن واقع العلاقات العامة بمصر والوطن العربى.

 ومن المقرر أن تنطلق فاعليات المؤتمر بداية من الأول وحتى الثالث من أكتوبر المقبل. 

وتجدر الإشارة إلى مشاركة أكثر من 30 خبيرًا من خبراء العلاقات العامة بالعالم أجمع بالمؤتمر.

وتمثل هذا المشاركة الثانية  للمستشار محمود شافعى لتمثيل مصر خارجها، حيث سبق له المشاركة بمؤتمر المكتبات الأمريكية بالإمارات 2018.

وأعرب "شافعي" عن سعادته بتلك المشاركة؛ لأنها تمثل بلده مصر خارجيا، متمنيًا أن تحظى العلاقات العامة بالاهتمام الكافي بمصر والوطن العربى، وأن تدرك المؤسسات مدى أهميتها وأدوراها في نجاح المؤسسة.

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