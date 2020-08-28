نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت عدة تقارير صحفية اليوم، إن وكيل أعمال المالي أليو ديانج، سيصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصير صاحب الـ 22 عاما.

ويمتلك ديانج عدة عروض أوروبية للرحيل عن النادي الأهلي هذا الصيف، لذلك سوف يجتمع وكيل أعماله مع إدارة القلعة الحمراء من أجل مناقشة هذه العروض.

يذكر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، اشار ان  سفر أليو ديانج إلى بلاده من أجل تجديد جواز سفره لأنه لن يشارك في مباراة الغد ضد المصري البورسعيدي بسبب طرده يوم الأربعاء الماضي أمام الجونة.

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