نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

اقترب المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت عدة تقارير صحفية اليوم، إن وكيل أعمال المالي أليو ديانج، سيصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصير صاحب الـ 22 عاما.





ويمتلك ديانج عدة عروض أوروبية للرحيل عن النادي الأهلي هذا الصيف، لذلك سوف يجتمع وكيل أعماله مع إدارة القلعة الحمراء من أجل مناقشة هذه العروض.



