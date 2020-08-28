الجمهور يشيد بأغنية تامر حسني ومحمود العسيلي "اختراع"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:05 م
العسيلي وتامر حسني
العسيلي وتامر حسني
نادين أحمد نجدي
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أشاد الجمهور بأغنية "اختراع" التي قام بطرحها كلاً من النجمين تامر حسني ومحمود العسيلي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وأعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد للأغنية وذلك من خلال تعليقاتهم عبر مواقع "التواصل الاجتماعي".


ورصد"الفجر الفني" أبرز التعليقات عبر موقع التغريدات "تويتر".


فكتب معجب:" ‎اختراع كليب الفنان وأخونا الكبير تامر حسني، يحتوي على كم هائل من السعادة والفرح والحب والبهجة ، نحن بحاجة لهكذا أغنية وكليب في عام ٢٠٢٠ المشؤوم ..شكرا ‎تامر حسني " .



وقال معجب آخر:" ‏‎‎جميله جدا وفيها العسيلي وتامر وانتو اكتر اتنين بحبهم وبحب اسمعهم بجد مبروك عليكو دا غير ان فيها بهجه غير طبيعيه" .

الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

تحمل الأغنية طابع "المقسوم" وتتناسب مع أجواء الصيف، حيث تم تصويرها على مدار يومين بمدينة "العلمين" في الساحل الشمالي وقام بإخراج الكليب الفنان تامر حسني.

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