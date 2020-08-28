عاجل.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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كشف مصدر مقرب من أسرة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، عن تحسن الحالة الصحية لوالده الحاج صلاح غالي، وذلك عقب إجراؤه عمليه جراحيه بمستشفي خاص بالقاهرة.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن حالة والد محمد صلاح مستقرة، ولا داعي للقلق عليه بقوله، وأنه أجرى عملية جراحية، وتم شفاؤه ويتمتع بصحة جيدة ويقضي الآن فترة نقاهة بالقاهرة.

وكان والد نجم الكرة المصرية المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قد أجرى عملية دقيقة بالقلب بسبب تعرضه للضيق بالتنفس بالأوعية الدموية وصمامات القلب كما يمكث حاليا باحدي الفيلات بالقاهره وسط أجواء صحيه مستقره.

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