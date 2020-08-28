أمين عمر يدير مباراة الأهلي والمصري بالدوري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام المباريات التي تقام غدا السبت ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

الإنتاج الحربي X طلائع الجيش:
جهاد جريشة ويعاونه هاني العراقي ومصطفى حسين ومعهم محمد فاروق حكما رابعا وصبحي الغمراوي حكم فيديو وأحمد جمال حكم فيديو مساعد.

 أسوان X بيراميدز:
محمود بسيوني ويعاونه سيد حسن وأحمد الفار ومعهم حسين اسماعيل حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وعمرو عايد حكم فيديو مساعد.

المصري X الأهلي:
أمين عمر ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال ومعهم عبد العزيز السيد حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمود أبو الرجال حكم فيديو مساعد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المصري الدوري المصري الأهلي أمين عمر

أخبار تهمك

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ ساعة و نصف

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ ساعتين

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

جريشة حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي.. ومعروف الجونة والمصري

حكام مباريات "الثلاثاء" في الأسبوع الثالث للدوري المصري

جريشة حكما لمباراة الجيش ووادي دجلة.. وعادل لبيراميدز وبتروجت

تعرف على حكام مباريات الجمعة في الدوري.. وجريشة لموقعة بيراميدز والاتحاد

جهاد جريشة حكما للقاء الأهلي والمقاولون العرب

حكام مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

10:30 م

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

08:56 م

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى