بشري سارة ..بداية من سبمتبر إلغاء الجمارك على 600 سلعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:05 م
سللع
سللع
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يبدء من شهر سبتمبر القادم تطبيق الاعفاء الجمركي الكامل  على نحو ـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور ا،  وذلك فى اطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والارجنتين واروجواي وباراجواي.


وتشمل اهم قائمة السلع التى ستنخفض الرسوم الجمركية عليها كلا من  تتضمن الاسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي

وقالت  وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع ، ان اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الاسواق العالمية وفتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية، مشيرةً الى حرص الوزارة على الاستفادة من اسواق كافة الدول الاعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول قارة امريكا الجنوبية

واشارت جامع الى انه تم تعميم قوائم السلع المعفاه على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الاعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية بعد تحريرها من التعريفات الجمركية والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور

ومن جانبه قال الدكتو احمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري ان الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة حيث بلغت عام 2019 نحو 490 مليون دولار مقارنة بنحو 212 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 130%، مشيراً الى ان الواردات المصرية من دول التجمع انخفضت بنسبة 28% حيث بلغت 2.8 مليار دولار عام 2019 مقابل نحو 3.9 مليار دولار عام 2017.

 

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رسوم جمركية جمارك الغاء الجمارك

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