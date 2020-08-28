أبو قير يفتتح ودياته بمواجهة الرجاء

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير، خوض أول مواجهة ودية، أمام نظيره، فريق الرجاء، في الرابعة من عصر الثلاثاء المقبل، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الموسم الحالي، بدوري القسم الثاني.

وعاد الفريقان للتدريبات الجماعية، مؤخراً، للتجهيز، والإستعداد، للمواجهات الرسمية، المتبقية، بالمجموعة الثالثة، بالقسم الثاني.

وحقق أبو قير، 7 إنتصارات، قبل توقف النشاط، مقابل 5 تعادلات، بينما تلقى 5 هزائم، وأحرز لاعبيه 20 هدف، وعليه 13 هدف، ويحتل، المركز الخامس، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 26 نقطة.

وفي المقابل، حقق الفريق المطروحي، 7 إنتصارات، في حين تعادل في 5 جولات، بينما تلقى 5 هزائم، وأحرز لاعبيه 27 هدف، وعليه 22 هدف، ويحتل، المركز السادس، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 26 نقطة.

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القسم الثاني الرجاء ابو قير

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