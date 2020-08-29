محمد موسى: بنك التعمير والإسكان يشهد ثورة تقدم في عهد حسن غانم (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك التعمير والإسكان، برئاسة المصرفي حسن غانم، تمكّن من تحقيق صافي أرباح قدرها 1.064 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2020، مع المحافظة على قوة المركز المالي بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واستمرار الإجراءات الاحترازية المطبقة على الأنشطة التجارية والاقتصادية بهدف احتواء انتشار جائحة كورونا.





وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم: "ده اللي قلته من أسبوعين إن بنك التعمير والإسكان وهو أحد البنوك الوطنية المصرية بيشهد في عهد المصرفي حسن غانم ثورة تقدم غير عادية، وبيشهد نجاحات مختلفة وبيحقق أرباح كبيرة".





وتابع: "التقدم ده نتيجة حُسن إدارة رئيس البنك حسن غانم، هو وكل من معه من قيادات البنك، كل التحية لكل العاملين ببنك التعمير والإسكان".





وفي سياق منفصل، قال الإعلامي محمد موسى إن بنك الإسكان والتعمير أطلق حملة حسابات التوفير بجائزة أسبوعية 50 ألف جنيه، كجزء من استراتيجية البنك لتقديم خدمات مصرفية تنافسية ومزايا ترضي القطاع الأكبر من العملاء.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم، أن هذه الحملة تأتي في إطار تشجيع العملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم والتمتع بالمزايا العديدة والتسهيلات التي تقدمها حسابات التوفير المتنوعة بالبنك، والتي تنافس في مزاياها أكبر البنوك المصرفية في مصر





وتابع "موسى" أن الحملة تشمل العملاء الحاليين والجدد من خلال سحب أسبوعي على بعض حسابات التوفير التي تصل رصيدها الي 100000 جنيه وبعدد فرص تساوي مضاعفات 50000 جنيه.



