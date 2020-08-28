باريس سان جيرمان يستخدم سلاح العلاقات لحسم صفقة ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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لم يفقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حظوظه في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، من أجل تدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعي النادي الباريسي لتكوين خط هجوم ناري مكون من ميسي ونيمار ومبابي من أجل تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي قد خسر لقبها الـ PSG على ملعب النور أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أكدت أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد عقد إتصال بخورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني من أجل معرفة إمكانية جلب اللاعب إلى حديقة الأمراء.

وفي سياق آخر متصل اقترب ميسي من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الإتفاق مع بيب جوارديولا المدير الفني للفريق بتمثيل الفريق السماوي الموسم المقبل.

ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن ليوناردو يعول على مواطنه نيمار جونيور دا سيلفا من أجل إقناع ميسي بالانتقال إلى حديقة الأمراء في الصيف.

ويعد النجم البرازيلي من أبرز اصدقاء ميسي، بالإضافة إلى أنخيل دي ماريا، وهو ما يعول عليه ناصر الخليفي وليوناردو في التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.

يذكر أن نيمار قد قادر صفوف برشلونة في صيف عام 2017 نحو باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد حتي عام 2022 مقابل 222 مليون يورو.

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