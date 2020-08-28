إصابة شابين بكسور في انقلاب "توك توك" على طريق العلالمة ببني سويف

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

أصيب شابان بكسور في أماكن متفرقة من الجسم بحادث سير وقع، اليوم الجمعة، إثر إنقلاب "توك توك" امام محطة تعاون العلالمة بطريق شرق النيل القديم ببني سويف، وتقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وأكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، أن الحادث نتج عنه إصابة "ياسر حمدي صابر" 20 سنة، عامل، مقيم عزبة علي حمودة بالعلالمة، بإشتباه كسر بالقدم الايسر، وعصام صابر سليم، 30 سنة، عامل، مقيم العلالمة، بإشتباه كسر بالفخذ الأيسر والذراع الأيمن.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

تنظيف المقابر
في سياق منفصل، واصل مجموعة من الشباب المتطوع فى حملة تنظيف مقابر محافظة بنى سويف، حملتهم المستمرة على مدار الأسبوع لتنظيف مقابر المحافظة من الأعمال والاسحار الموجودة فى المقابر المفتوحة وفى محيط المقابر المغلقة.

وشارك الشباب المشارك فى المبادرة فى عملية تنظيف وتطهير مقابر محى الدين إحدى المقابر المغلقة منذ فترة ولا يسمح بعمليات دفن داخلها بعدما تم تحويل المقابر إلى منطقة شرق النيل.

وقال الشباب المشارك فى المبادرة إنهم مستمرون فى عملية تطهير المقابر الموجودة داخل كافة مدن ومراكز وقرى محافظة بنى سويف.

وقال عمرو سعد أحد المشاركين فى المبادرة إن الحملة تضم أحمد عبد التواب هاشم، وعمرو سعد الصياد وأشرف طه وطارق المصري وهشام فرحات خمسة من شباب محافظة بنى سويف، مؤكدا أن حملة اليوم كانت داخل مقابر محى الدين الغير مستخدمة فى الوقت الحالى بعد إغلاقها.

وأضاف عمرو سعد: قمنا بعملية تطهير المقابر، وعثرنا على الكثير من الأعمال والأسحار الموجودة داخل المقابر المفتوحة وكذلك فى محيط المقابر المغلقة، مضيفًا "أغرب الأعمال والأسحار التى عثرنا عليها داخل مقابر محى الدين، سحر باستخدام السائل المنوي لإصابة شخص بالمرض والجنون".

واضاف أحمد سيد، أحد المشاركين فى المبادرة أنه تم العثور على أعمال لجب الحبيب وأسحار أخرى الفراق والطلاق، بالإضافة إلى سحر بالمرض والجنون، مضيفا أنه تم العثور على سحر موجود داخل جمجمة قطة او كلب مجهولة الملامح نظرا لأنها قديمة.

وتابع: عثرنا على أعمال كثيرة وقمنا بفكها، مشيرا إلى أن المبادرة تجد قبولا كبيرا من قبل المواطنين، مؤكدا على تطوع الكثير من الأشخاص ورغبتهم فى المساعدة فى المبادرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ نصف ساعة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعتين

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 10 ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في 5 حوادث سير متفرقة ببني سويف

العثور على جثة طفل داخل جوال بمقابر "الشماشرجي" في بني سويف

مصرع موظف وإصابة 5 آخرين فى حادثي سير ببني سويف

مصرع وإصابة 16 في حادثي سير ببني سويف

أعمال سحرية وأكفان خلال حملة شبابية لتطهير مقابر أجهزة الكوبري بطوخ (صور)

الآثار تفتتح مقبرتين للزيارة بعد ترميمهما بمنطقة أهرامات الجيزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

08:56 م

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

10:30 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى