الأكاديمية العربية للعلوم: مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار (فيديو)

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:51 ص
إسماعيل عبدالغفار
إسماعيل عبدالغفار
داليا الحسين
Advertisements
قال إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن ما شهدته مصر من تطورات خلال السنوات الماضية يدعو إلى الفخر.

وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن القوة العسكرية المصرية شهدت طفرة كبيرة في التسليح والتطوير، فالقوات الجوية تمتلك قدرات كبيرة.

وأشار، إلى أن معالجة القضايا السياسية تسير بشكل متوازن وعقلاني إلى أبعد الحدود كما تم إقامة محاور تنمية في مختلف الاتجاهات، إقامة مناطق صناعية ولوجيستية.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.

أبرز المعلومات عن تدشين مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاء في القرار أنها "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته".

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة".

وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية التي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، وتعمل تلك الوزارات السيادية بصفتها جهات استشارية بمجلس إدارة الهيئة.

أهدافها:
يهدف إنشاء الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.

وفيما يتعلق بتأثير قناة السويس الجديدة على مؤشرات الأداء لهيئة قناة السويس، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة قد مثلت قيمة مضافة كبيرة، الأمر الذي عكسته بيانات الاداء والحركة الملاحية المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية منذ افتتاحها وحتى الآن (٢٠١٥-٢٠٢٠)، مقارنةً بالخمس سنوات خلال الفترة من ٢٠١٠-٢٠١٥، حيث زادت أعداد السفن المارة بالقناة ومجمل الحمولات التجارية وارتفاع صافي الإيرادات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر الاستثمار

أخبار تهمك

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفاجئ مؤمن زكريا.. ويكشف تطورات التعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعرض ثنائي أجنبي على فايلر لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يطالب برشلونة بضم فاينالدوم

منذ 36 دقيقة

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مميش: ميناء العريش الوسيلة الوحيدة لتنمية سيناء

'مميش': مشروعات ألمانية شرق بورسعيد لتصنيع أنظمة الري والأبواب المصفحة

الأكاديمية العربية للعلوم: الحركة الاقتصادية بقناة السويس تشهد أزهى عصورها

الأكاديمية العربية للعلوم: قناة السويس أهم ممر ملاحي فى العالم

إسماعيل عبد الغفار: النقل البحري قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا": "العلمين" صفعة على وجه المشككين (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

05:02 ص

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

09:57 م

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

02:32 ص

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

01:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى