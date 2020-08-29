الأكاديمية العربية للعلوم: مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار (فيديو)

قال إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن ما شهدته مصر من تطورات خلال السنوات الماضية يدعو إلى الفخر.





وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن القوة العسكرية المصرية شهدت طفرة كبيرة في التسليح والتطوير، فالقوات الجوية تمتلك قدرات كبيرة.





وأشار، إلى أن معالجة القضايا السياسية تسير بشكل متوازن وعقلاني إلى أبعد الحدود كما تم إقامة محاور تنمية في مختلف الاتجاهات، إقامة مناطق صناعية ولوجيستية.





وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.





أبرز المعلومات عن تدشين مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:





أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





وجاء في القرار أنها "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته".





الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة".





وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية التي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، وتعمل تلك الوزارات السيادية بصفتها جهات استشارية بمجلس إدارة الهيئة.





أهدافها:

يهدف إنشاء الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.



