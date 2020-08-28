أسعار النفط تتراجع .. وبرنت يسجل 45 دولار للبرميل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
Advertisements

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن اجتاح الإعصار لورا قلب صناعة النفط بالولايات المتحدة في لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق لتبدأ الشركات استئناف الأنشطة.

انخفض خام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول أربعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 45.05 دولار للبرميل في يوم حلول أجل العقد. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات ليسجل 42.97 دولار.

حقق خاما القياس مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمئة وارتفع غرب تكساس للأسبوع الرابع على التوالي. كان الخامان بلغا ذروة خمسة أشهر خلال الأسبوع مع تقليص المنتجين الأمريكيين إنتاج الخام قبل هبوب لورا وبمعدلات تقارب المستويات التي صاحبت الإعصار كاترينا في 2005.



 

أخبار تهمك

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

08:56 م

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

10:30 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى