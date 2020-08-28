البابا تواضروس يستقبل الأنبا أرساني (تفاصيل)

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا.



وعرض نيافته خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهاي، والاحتياج إلى آباء كهنة لتغطية احتياج الخدمة بين كنائس الإيبارشية.



من جهته، اطمأن قداسة البابا على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية استمرار متابعة كافة الإجراءات الصحية الواجبة لمواجهة هذه الجائحة.



يعلن دير السيدة العذراء مريم (السريان) بوادي النطرون عن استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي والميكروباص فقط.



واستئناف خلوات الآباء الكهنة، بموحب حجز مسبق على واتس اب رقم 01276006061 وذلك ابتداءًا من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.



ويعتذر الدير عن استقبال الشباب للخلوة مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية: ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي،الامتناع عن المجئ للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكلٍ من الأشكال.



فى سياق منفصل، تنظم وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر تدريب "مونتسورى" وذلك بمقر وحدة الصم بمنطقة مصر القديمة، يستهدف التدريب 14 مدرسة بداية من 3 سبتمبر حتى 24 سبتمبر المقبل بواقع 3 مرات خلال الأسبوع إذ يركز التدريب على تحسين جودة التعليم داخل المدرسة للطلاب الصم باستخدام أدوات جديدة.













مونتيسوري هو منهج تعليمي يؤكد على ضرورة أن تهتم العملية التربوية بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والجسدية الحركية، لمساعدته على تطوير قدراته الإبداعية وحل المشكلات













تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعـم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.















وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.