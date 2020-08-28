كارمن سليمان ترقص علي أغنيتها "لينا راقصة" في منزلها
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:07 م
سيدة صادق
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نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو لها وهي تقوم بالرقص علي أغنية" لينا راقصة" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "
وظهرت" سليمان "في الفيديو وهي تقوم بالرقص علي أغنيها" لينا راقصة" وذلك أمام شاشة التلفزيون من داخل منزلها وكانت تقوم بحركات إستعراضية خفيفة.
وعلقت" كارمن " علي الفيديو وهي تداعب جمهورها قائلة :"تقولو لمين "أتمنيتك من الدنيا مش عايزة خلاص حاجة تانية، لينا رقصة".
وأعجب جمهور" كارمن" بالفيديو وتبادلو معها التعليقات قائلين :"حتة سكر بتغني، عسل يا كوكي ، إية الحلاوة دي يا كارمن، لطافتك يا شيخة".
يذكر أن أغنية" لينا راقصة " غناء كارمن سليمان وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر.
وظهرت" سليمان "في الفيديو وهي تقوم بالرقص علي أغنيها" لينا راقصة" وذلك أمام شاشة التلفزيون من داخل منزلها وكانت تقوم بحركات إستعراضية خفيفة.
وعلقت" كارمن " علي الفيديو وهي تداعب جمهورها قائلة :"تقولو لمين "أتمنيتك من الدنيا مش عايزة خلاص حاجة تانية، لينا رقصة".
وأعجب جمهور" كارمن" بالفيديو وتبادلو معها التعليقات قائلين :"حتة سكر بتغني، عسل يا كوكي ، إية الحلاوة دي يا كارمن، لطافتك يا شيخة".
يذكر أن أغنية" لينا راقصة " غناء كارمن سليمان وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر.