كارمن سليمان ترقص علي أغنيتها "لينا راقصة" في منزلها

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نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو لها وهي تقوم بالرقص علي أغنية" لينا راقصة" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "







وظهرت" سليمان "في الفيديو وهي تقوم بالرقص علي أغنيها" لينا راقصة" وذلك أمام شاشة التلفزيون من داخل منزلها وكانت تقوم بحركات إستعراضية خفيفة.





وعلقت" كارمن " علي الفيديو وهي تداعب جمهورها قائلة :"تقولو لمين "أتمنيتك من الدنيا مش عايزة خلاص حاجة تانية، لينا رقصة".



وأعجب جمهور" كارمن" بالفيديو وتبادلو معها التعليقات قائلين :"حتة سكر بتغني، عسل يا كوكي ، إية الحلاوة دي يا كارمن، لطافتك يا شيخة".





يذكر أن أغنية" لينا راقصة " غناء كارمن سليمان وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر.

