كارمن سليمان ترقص علي أغنيتها "لينا راقصة" في منزلها

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:07 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
سيدة صادق
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نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو لها وهي تقوم بالرقص علي أغنية" لينا راقصة" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "



وظهرت" سليمان "في الفيديو وهي تقوم بالرقص علي أغنيها" لينا راقصة" وذلك أمام شاشة التلفزيون من داخل منزلها وكانت تقوم بحركات إستعراضية خفيفة.


وعلقت" كارمن " علي الفيديو وهي تداعب جمهورها قائلة :"تقولو لمين "أتمنيتك من الدنيا مش عايزة خلاص حاجة تانية، لينا رقصة".

وأعجب جمهور" كارمن" بالفيديو وتبادلو معها التعليقات قائلين :"حتة سكر بتغني، عسل يا كوكي ، إية الحلاوة دي يا كارمن، لطافتك يا شيخة".


يذكر أن أغنية" لينا راقصة " غناء كارمن سليمان وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر.

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