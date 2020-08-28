محافظ أسيوط: الأهالي التزمت بإجراءات الوقاية في صلاة الجمعة (فيديو)



وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أن المصلين حضروا للمساجد بـ"سجادات الصلاة الخاصة بهم والكمامات"، كما حافظوا على التباعد الاجتماعي.





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وتابع محافظ أسيوط: "نفذنا كل تعليمات وزارتي الصحة والأوقاف من أجل عودة الصلاة، وأناشد كل المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية لأننا مازلنا نواجه أزمة كورونا، ومش عايزين ننسى الموضوع دا".



في سياق منفصل، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة.



كما يتوجه بالشكر إلى جميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.



توجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة إنه لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة.



وتابع: نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولًا وآخرا.



وقال الإعلامي محمد موسى إن عدد من المحافظين حرصوا على أداء أول صلاة الجمعة بالمساجد بعد جائحة فيروس كورونا في مختلف المحافظات لافتا أنهم كانوا جميعًا حريصون على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، محافظة القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان أشرف بنفسه على متابعة وتجهيز المساجد وتعقيمها وتطهيرها لاستقبال المصلين بهدف أن يكون كل شيء مطابق للإجراءات الاحترازية.



تابع، كما حرص اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أيضًا على أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر لمتابعة قيود فيروس كورونا ومدى التزام المصلين بالتعلميات الوقائية ومتابعة عملية تطهير وتعقيم وتجهيز المساجد لأداء صلاة الجمعة، لافتا إلى أن المصلين كانوا يعيشون في فرحة عارمة بعد فتح المساجد.

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أهالي المحافظة التزموا بالإجراءات الوقائية والتداببر الاحترازية أثناء أدء صلاة الجمعة الأولى بعد انقطاع بسبب أزمة فيروس كورونا.