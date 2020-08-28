محمد موسى يقدم التحية العسكرية لصقور الأمن الوطني لهذا السبب (فيديو)

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وقال محمد موسى: "اسمحوا لي أقدم التحية العسكرية لرجال وصقور الأمن الوطني المصري، الذين أسقطوا بهذا الصيد الثمين"، في إشارة منه للقبض على محمود عزت أحد قيادات الجماعة الإرهابية.



يذكر أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.



وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بالضربة القاصمة التي وجهتها أجهزة الأمن لجماعة الإخوان الإرهابية عقب القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الإرهابي محمود عزت القيادي الإخواني هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو المشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.



وتابع، كان من أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦، وحادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٩ والتي أسفرت عن مصرع ٢٠ مواطنا وإصابة ٤٧، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.



وأكد موسى أن القبض علي الإرهابي محمود عزت ضربة قاصمة ومحبطة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفا أن أبطال الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجهوا ضربة قوية للتنظيم بالداخل والخارج.



قدم الإعلامي محمد موسى، التحية العسكرية على الهواء مباشرة، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم.