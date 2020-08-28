غدا.. ثانِ جلسات محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

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تنظر محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، غدا السبت، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبو زيد وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، ثان جلسات محاكمة المتهمين في قضية الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والمتهم فيها مدير مكتب محافظ البحيرة، و5 متهمين آخرين.



كانت المحكمة قررت خلال جلستها الأولي في 25 يوليو الماضي، تأجيل القضية لجلسة 29 أغسطس الجاري لمرافعة النيابة ودفاع المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.



وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على "محمد ح.ع.ا" وشهرتة "حماده خطارى" 36 عاما، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الاعلامى، و"محمد ح.م" 37 عاما عضو مجلس ادارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، "ناصر م.ر" 37 عاما، مقاول حر ومقيم بالإسكندرية، "خالد م.خ" 39 عاما، مالك مزرعة أسماك ومقيم بمركز ادكو، "محمود ت.م" 37 عاما، مدرب غطس ومقيم بسفاجا بالبحر الأحمر، و"حسين ش.أ" 46 عاما، صاحب شركة مقاولات ومقيم بسفاجا بالبحر الأحمر.



وأحيل المتهمين للنيابة العامة، ووجهت لهم تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.



ووجهت للمتهم الأول بصفتة موظفا عموميا "مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الأعلامى للمحافظة"، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصرى بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذة لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعي لمباني على النحو المبين بالتحقيقات.



كما طلب "خطاري" لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى اعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا سدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.



وطلب أيضا عطايا لاستغلال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه، كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات، اجمالى قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصرى وذلك مقابل استعمال نفوذه لرئيس مدينة إدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة واجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.



كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة الف جنية مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة انهاء اجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى.



وبصفتة من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب أستغلال صفتة ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين الف وخمسمائة جنية مصرى نتيجة استغلال صفتة الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات



كما قام باقى المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الاول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة، وأحيل المتهمون للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم الأول واخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استثناف الأسكندرية لمعاقبتهم جراء ما أرتكبوا من جرائم.