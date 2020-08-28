عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

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حذر عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، المصريين من الموجة الثانية التي تضرب أوروبا حاليًا في كل من فرنسا وإيطاليا وإنجلترا واسبانيا، قائلًا "ما يحدث في العالم ينذر بخطر، ومن الممكن أن تضرب مصر موجة ثانية خلال أسابيع".



وقال خطاب، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "انخفاض أرقام الإصابات الأخيرة في مصر أعطى المواطنين شعور بالراحة، ولكن مصر ليست بمعزل عما يحدث في العالم والدليل عودة فرنسا لتشديد الإجراءات الاحترازية مرة أخرى".



وأشار إلى أنه على الأقل يوجد 10 سلالات من فيروس كورونا، مستطردًا "من الواضح أن الفيروس الموجود في مصر من النوع الخفيف، من الوارد ان يتطور الفيروس ويعود بشراسة، ومن الممكن إصابة المتعافي بسلالة جديدة، مثلما حدث مع أحد الحالات في هونج كونج الصينية".



وتابع: "اللقاح ليس الحل السحري خاصة مع تحور السلالات الحالية للفيروس، والحل في التباعد الاجتماعي والالتزام بالنظافة الشخصية ولبس الكمامات"، مناشدًا المساجد في الأقاليم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة.



آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.