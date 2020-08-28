محافظ أسيوط: تسخير كل إمكانيات المحافظة لعودة صلاة الجمعة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كل الأجهزة التنفيذية في المحافظة كانت تعمل على قدم وساق خلال الأسبوع المنصرم، من أجل عودة صلاة الجمعة، بعد انقطاع لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم تسخير كل إمكانيات المحافظة لعودة صلاة الجمعة، للحفاظ على المواطنين ليؤدوا صلاتهم في أمان وطمأنينة.





ووجه محافظ أسيوط، الشكر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لما بذله من مجهودات لعودة صلاة الجمعة، وللحفاظ على جميع المصلين.





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وفي سياق منفصل، وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة.





كما يتوجه بالشكر إلى جميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.





توجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة إنه لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة.



