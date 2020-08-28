فاركو يستضيف سيراميكا في مواجهة ودية مرتقبة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على ملعبه، نظيره، فريق سيراميكا، في الرابعة من عصر السبت، في مواجهة ودية مرتقبة، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

وسبق لفاركو، الفوز مؤخراً على الترسانة، بهدف نظيف، سجله اللاعب، أحمد زغلول، قبل ختام اللقاء، كما تغلب سيراميكا، على دمنهور، بهدفين مقابل هدف، سجلهما، أحمد غنيم، وشادي حسين.

ويحتل سيراميكا، صدارة المجموعة الثانية، برصيد 32 نقطة، كما يتواجد فاركو، بالمركز الثالث، للمجموعة الثالثة، قبل 5 جولات من ختام الموسم الحالي، بالقسم الثاني.

ويستعد سيراميكا، لمواجهة الداخلية، بالجولة الـ 18، كما يستعد فاركو، للقاء نظيره فريق، المنصورة، بالجولة ذاتها.

ومن المقرر عودة منافسات دوري القسم الثاني، في 20 سبتمبر المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاركو سيراميكا القسم الثاني

أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ 41 دقيقة

"والله بعودة يا صالح".. متى كان آخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلي قبل لقاء المصري؟

منذ ساعة و 9 دقيقة

يويفا يصدم محمد صلاح بشأن قائمة الأفضل في أوروبا

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يسابق الزمن لاستعادة نجم الفريق قبل موقعة الرجاء

منذ 37 دقيقة

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ نصف ساعة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

طنطا يستضيف الرجاء غدا في مهمة صعبة بالقسم الثاني

موعد وديتي فاركو مع الترسانة وسوهاج

الرجاء يستضيف دكرنس في قمة مرتقبة بالقسم الثانى

القناة في ضيافة النجوم في مواجهة مرتقبة بالقسم الثاني

مواجهات نارية للداخلية والقناة ومنتخب السويس والنصر بالقسم الثاني

ثلاث مباريات نارية في ختام الجولة 16 بالقسم الثاني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

09:05 م

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

08:30 م

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

08:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى